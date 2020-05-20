На месте работают сотрудники экстренных спецслужб.

Семь человек пострадали в результате крупного ДТП с маршруткой в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Один мужчина и шесть женщин пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в центре Саратова, передает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

Уточняется, что инцидент произошел около 18.00 по московскому времени 20 мая, на улице Танкистов. По предварительным данным, 38-летний водитель «ГАЗели», следовавшей по маршруту № 99, не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.

В результате серьезного ДТП травмы получили семь человек. Прибывшие на место происшествия бригады скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших.

«Все в состоянии легкой и средней степени тяжести», — пояснил собеседник информагентства.

Сотрудники управления ГИБДД в городе Саратов уточняют обстоятельства ЧП.

Семь человек пострадали в результате крупного ДТП с маршруткой в Саратове

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