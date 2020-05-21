44-летняя артистка признается, что очень полюбила свою новую семью.

Австралийская певица Siа усыновила двух 18-летних парней

Фото: www.globallookpress.com © RJ Shaughnessy

Австралийская певица Sia (Сия Ферлер) призналась, что усыновила двоих 18-летних ребят, чтобы у них была семья. Согласно законодательству материкового государства, подчиняющегося британской королеве Елизавете II, совершеннолетие наступает здесь в 21 год.

«Я сделала это в прошлом году. Им обоим было по 18 лет. Сейчас по 19. Они уже взрослые, поэтому попросту могли не попасть в приемную семью. Я их очень люблю» — цитирует звезду издание Jakartapost

Певица добавила, что вместе с сыновьями пытается пережить непростые времена, вызванные пандемией коронавируса, и проводить время с пользой.

«Им, конечно, трудно. Но оба занимаются тем, что для них сейчас действительно важнее всего — образованием», — уточнила Sia.

Одним из образов 44-летней певицы является закрытое волосами лицо. В таком виде она предпочитает давать многочисленные интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что другая знаменитая певица Леди Гага также заявила о желании стать мамой.

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