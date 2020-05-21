Австралийская певица Siа усыновила двух 18-летних парней

«Я сделала это в прошлом году. Им обоим было по 18 лет. Сейчас по 19. Они уже взрослые, поэтому попросту могли не попасть в приемную семью. Я их очень люблю» — цитирует звезду издание Jakartapost

Певица добавила, что вместе с сыновьями пытается пережить непростые времена, вызванные пандемией коронавируса, и проводить время с пользой.

«Им, конечно, трудно. Но оба занимаются тем, что для них сейчас действительно важнее всего — образованием», — уточнила Sia.

Одним из образов 44-летней певицы является закрытое волосами лицо. В таком виде она предпочитает давать многочисленные интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что другая знаменитая певица Леди Гага также заявила о желании стать мамой.