Вот так символ! Медведи атаковали жителей Ярославля

Жители Ярославля обеспокоены нашествием медведей. Они все чаще стали появляться в жилых районах.

Один из хищников забрался в огород, нежданного гостя сняла владелица участка. Косолапый, к счастью, не вел себя агрессивно и быстро ушел.

Это уже второй за неделю случай прогулки медведя по Ярославлю. В начале недели зверь напал на пешехода прямо в черте города. Егерям пришлось ликвидировать хищника. Охотоведы предположили, что весенний гон у медведей начался позже обычного, поэтому они такие активные. К тому же, охота в этом году запрещена и звери явно стали меньше бояться людей.