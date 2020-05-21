Вот так символ! Медведи атаковали жителей Ярославля
Один из приходов в город лесного обитателя, изображенного на гербе Ярославля, закончился трагически.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © AGAMI/J. Peltomaeki, via www.ima, 5-tv.ru
Жители Ярославля обеспокоены нашествием медведей. Они все чаще стали появляться в жилых районах.
Один из хищников забрался в огород, нежданного гостя сняла владелица участка. Косолапый, к счастью, не вел себя агрессивно и быстро ушел.
Это уже второй за неделю случай прогулки медведя по Ярославлю. В начале недели зверь напал на пешехода прямо в черте города. Егерям пришлось ликвидировать хищника. Охотоведы предположили, что весенний гон у медведей начался позже обычного, поэтому они такие активные. К тому же, охота в этом году запрещена и звери явно стали меньше бояться людей.
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