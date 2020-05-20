Россия смогла избежать самых негативных прогнозов и взрывного распространения коронавируса. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией. По словам премьера, это результаты активных мер, предпринимаемых правительством, и, конечно, самоотверженной работы наших медиков.

Сейчас заболеваемость COVID-19 стабилизировалась, это позволило разгрузить систему здравоохранения, — сообщил Мишустин. А также начать постепенно отменять некоторые ограничения. Частично снимать карантинные меры могут уже 17 регионов. Делать это нужно предельно осторожно.

«Все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. И, конечно, необходимо, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, применяли средства индивидуальной защиты», — сказал премьер-министр РФ.

О необходимости соблюдать все меры безопасности, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в столице 95% граждан носят маски в метро и 93% — в магазинах. Число новых госпитализаций вернулось на уровень месячной давности. Это повод для оптимизма, но не для того, чтобы расслабиться — отметил градоначальник. Москва все еще находится на высокой стадии заболеваемости.

В то же время в регионах продолжают выявлять новые очаги инфекции. На Камчатке на двухнедельный карантин закрываются сразу пять интернатов для сирот и детей с ограниченными возможностями. У одного из воспитанников подтвердился диагноз COVID-19. Сотрудники, которые будут постоянно работать с детьми в условиях изоляции, получат специальные выплаты из краевого бюджета.

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