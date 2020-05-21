«Запретный плод сладок»: Головин рассказал, в каких девушек может влюбиться

Известный российский актер театра и кино Александр Головин рассказал, какие качества ценит в девушках. Звезда сериала «Кадетство» признался, что его несколько смущает, когда представительницы противоположного пола берут всю инициативу в свои руки. По мнению артиста, все-таки для мужчин более привлекательными всегда остаются недоступные женщины, которых приходится добиваться.

«Все же девушка должна оставаться девушкой. Не зря говорят — запретный плод сладок. Я и не осуждаю, когда они инициативны. Просто сейчас стало больше открытых, простых, легкодоступных девочек. И какие-то сокровенные качества пропадают», — поделился Головин в интервью для Starhit.

Он признался, что сейчас не пользуется приложениями для знакомств и считает, что даму сердца можно встретить и в реальной жизни. К тому же, по словам актера, он очень влюбчивый.

«Я очень любвеобильный, вокруг меня много красивых людей, а еще умных и образованных. Влюбчивость — это не минус, наоборот, значит, что сердце большое и доброе!» — отметил звезда российских фильмов.

Отвечая на вопрос, по каким критериям он оценивает девушку, головин оставил довольно забавный комментарий.

«На что обращаю внимание? Последнее время мама смотрит на девушек вокруг и говорит какая хороша, а какая нет», — с иронией отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Александр Головин прокомментировал решение суда, согласно которому теперь он обязан выплачивать алименты внебрачной дочери Оливии.