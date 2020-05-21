Поклонники звездной семьи Кончаловских отметили, как интересно работают гены.

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Фото, видео: Instagram @ juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая побаловала подписчиков в Instagram архивным фото своего сына Петра Кончаловского. Актриса вспомнила, как год назад ездила с семьей в Италию, на одном из фото она запечатлела своего 17-летнего отпрыска.

«Ровно год назад… Я не забуду никогда… Это был последний спектакль в Генуе, мы устали, мы измучились, мы были счастливы…», — написала Высоцкая.

Instagram @ juliavysotskayaofficial

Поклонники обратили внимание на портретное сходство сына актрисы с его знаменитым родственником, Никитой Михалковым. Режиссер приходится подростку дядей.

«Как похож на дядю в „Свой среди чужих…“. Кровь никуда не деть!»

«Парнишка — молодой Никита»

«Удивительно гены работают. У Никиты Михалкова два сына, и ни один из них не похож на отца, а племянник его копия», — отмечали фанаты.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке уже более 20 лет. У них двое детей — 21-летняя Мария и 17-летний Петр. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Высоцкая похвасталась выросшим сыном от Кончаловского.

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