«Молодой Никита»: сына Высоцкой сравнили с Михалковым
Поклонники звездной семьи Кончаловских отметили, как интересно работают гены.
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Фото, видео: Instagram @ juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая побаловала подписчиков в Instagram архивным фото своего сына Петра Кончаловского. Актриса вспомнила, как год назад ездила с семьей в Италию, на одном из фото она запечатлела своего 17-летнего отпрыска.
«Ровно год назад… Я не забуду никогда… Это был последний спектакль в Генуе, мы устали, мы измучились, мы были счастливы…», — написала Высоцкая.
Поклонники обратили внимание на портретное сходство сына актрисы с его знаменитым родственником, Никитой Михалковым. Режиссер приходится подростку дядей.
«Как похож на дядю в „Свой среди чужих…“. Кровь никуда не деть!»
«Парнишка — молодой Никита»
«Удивительно гены работают. У Никиты Михалкова два сына, и ни один из них не похож на отца, а племянник его копия», — отмечали фанаты.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке уже более 20 лет. У них двое детей — 21-летняя Мария и 17-летний Петр. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Высоцкая похвасталась выросшим сыном от Кончаловского.
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