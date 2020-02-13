«Стиль великого отца»: Высоцкая похвасталась выросшим сыном от Кончаловского

Юлия Высоцкая показала повзрослевшего сына от Андрея Кончаловского. Вместе с 17-летним Петром актриса пришла на светское мероприятие.

Снимками с выхода в свет телеведущая поделилась на своей странице в Instagram. На Юлии светлое платье бельевого типа и белый удлиненный жакет. Однако в центре внимания оказалась обувь Высоцкой, светлые ботильоны — артистка пришла на презентацию новой коллекции обувной марки, с которой давно сотрудничает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 12 Фев 2020 в 12:40 PST

Петр же выбрал для светского раута куда более скромный наряд — на нем объемный темный свитер и широкие джинсы. Однако это ничуть не умалило восторга фолловеров Высоцкой от вида ее совместного фото с наследником одной из известнейших российских семей.

«Сынуля — красотуля!»

«Юля, какой у вас сын красивый вырос!»

«Сын Петр — ваша копия, а его стиль похож на стиль великого отца!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Высоцкая поделилась своим главным страхом.