«Стиль великого отца»: Высоцкая похвасталась выросшим сыном от Кончаловского
Вместе с наследником телеведущая появилась на презентации коллекции обуви.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: hochu.ua, Instagram @juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая показала повзрослевшего сына от Андрея Кончаловского. Вместе с 17-летним Петром актриса пришла на светское мероприятие.
Снимками с выхода в свет телеведущая поделилась на своей странице в Instagram. На Юлии светлое платье бельевого типа и белый удлиненный жакет. Однако в центре внимания оказалась обувь Высоцкой, светлые ботильоны — артистка пришла на презентацию новой коллекции обувной марки, с которой давно сотрудничает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Петр же выбрал для светского раута куда более скромный наряд — на нем объемный темный свитер и широкие джинсы. Однако это ничуть не умалило восторга фолловеров Высоцкой от вида ее совместного фото с наследником одной из известнейших российских семей.
«Сынуля — красотуля!»
«Юля, какой у вас сын красивый вырос!»
«Сын Петр — ваша копия, а его стиль похож на стиль великого отца!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Высоцкая поделилась своим главным страхом.
Нашли ошибку?