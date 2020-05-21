За сутки в России выявлено 8 849 новых случая инфицирования COVID-19

По данным Оперативного штаба, порядка 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 8 849 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,8 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 127 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 7289. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

  • Москва — 2913
  • Московская область — 892
  • Санкт-Петербург — 408
  • Красноярский край — 376
  • Нижегородская область — 204
  • Свердловская область — 174
  • Ростовская область — 142
  • Ярославская область — 133
  • Калужская область — 121
  • Брянская область — 117
  • Республика Дагестан — 103
  • Рязанская область — 96
  • Краснодарский край — 91
  • Тульская область — 89
  • Республика Башкортостан — 89
  • Тамбовская область — 84
  • Челябинская область — 84
  • Пензенская область — 83
  • Волгоградская область — 82
  • Курская область — 81
  • Чувашская Республика — 78
  • Новосибирская область — 76
  • Самарская область — 74
  • Республика Северная Осетия — 73
  • Белгородская область — 71
  • Республика Татарстан — 71
  • Ульяновская область — 70
  • Ставропольский край — 69
  • Кабардино-Балкарская Республика — 68
  • Мурманская область — 67
  • Саратовская область — 67
  • Ямало-Ненецкий АО — 64
  • Хабаровский край — 64
  • Липецкая область — 62
  • Смоленская область — 61
  • Ленинградская область — 61
  • Ханты-Мансийский АО — 59
  • Владимирская область — 57
  • Алтайский край — 57
  • Ивановская область — 55
  • Орловская область — 49
  • Приморский край — 49
  • Астраханская область — 48
  • Пермский край — 48
  • Омская область — 47
  • Оренбургская область — 45
  • Республика Тыва — 44
  • Республика Ингушетия — 43
  • Воронежская область — 41
  • Архангельская область — 41
  • Тверская область — 39
  • Республика Марий Эл — 38
  • Республика Саха (Якутия) — 37
  • Республика Адыгея — 36
  • Республика Мордовия — 35
  • Калининградская область — 34
  • Иркутская область — 34
  • Псковская область — 33
  • Новгородская область — 32
  • Республика Калмыкия — 32
  • Забайкальский край — 31
  • Республика Хакасия — 29
  • Кировская область — 27
  • Республика Бурятия — 27
  • Вологодская область — 26
  • Кемеровская область — 23
  • Чеченская Республика — 21
  • Томская область — 20
  • Республика Карелия — 19
  • Камчатский край — 18
  • Курганская область — 17
  • Амурская область — 17
  • Еврейская АО — 15
  • Республика Коми — 13
  • Карачаево-Черкесская Республика — 12
  • Костромская область — 11
  • Тюменская область — 11
  • Республика Алтай — 6
  • Удмуртская Республика — 5
  • Магаданская область — 5
  • Сахалинская область — 2
  • Ненецкий АО — 1
  • Республика Крым — 1
  • Севастополь — 1

Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек.

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Тема:
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