За сутки в России выявлено 8 849 новых случая инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В России зафиксировано 8 849 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,8 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончалось 127 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 7289. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва — 2913
- Московская область — 892
- Санкт-Петербург — 408
- Красноярский край — 376
- Нижегородская область — 204
- Свердловская область — 174
- Ростовская область — 142
- Ярославская область — 133
- Калужская область — 121
- Брянская область — 117
- Республика Дагестан — 103
- Рязанская область — 96
- Краснодарский край — 91
- Тульская область — 89
- Республика Башкортостан — 89
- Тамбовская область — 84
- Челябинская область — 84
- Пензенская область — 83
- Волгоградская область — 82
- Курская область — 81
- Чувашская Республика — 78
- Новосибирская область — 76
- Самарская область — 74
- Республика Северная Осетия — 73
- Белгородская область — 71
- Республика Татарстан — 71
- Ульяновская область — 70
- Ставропольский край — 69
- Кабардино-Балкарская Республика — 68
- Мурманская область — 67
- Саратовская область — 67
- Ямало-Ненецкий АО — 64
- Хабаровский край — 64
- Липецкая область — 62
- Смоленская область — 61
- Ленинградская область — 61
- Ханты-Мансийский АО — 59
- Владимирская область — 57
- Алтайский край — 57
- Ивановская область — 55
- Орловская область — 49
- Приморский край — 49
- Астраханская область — 48
- Пермский край — 48
- Омская область — 47
- Оренбургская область — 45
- Республика Тыва — 44
- Республика Ингушетия — 43
- Воронежская область — 41
- Архангельская область — 41
- Тверская область — 39
- Республика Марий Эл — 38
- Республика Саха (Якутия) — 37
- Республика Адыгея — 36
- Республика Мордовия — 35
- Калининградская область — 34
- Иркутская область — 34
- Псковская область — 33
- Новгородская область — 32
- Республика Калмыкия — 32
- Забайкальский край — 31
- Республика Хакасия — 29
- Кировская область — 27
- Республика Бурятия — 27
- Вологодская область — 26
- Кемеровская область — 23
- Чеченская Республика — 21
- Томская область — 20
- Республика Карелия — 19
- Камчатский край — 18
- Курганская область — 17
- Амурская область — 17
- Еврейская АО — 15
- Республика Коми — 13
- Карачаево-Черкесская Республика — 12
- Костромская область — 11
- Тюменская область — 11
- Республика Алтай — 6
- Удмуртская Республика — 5
- Магаданская область — 5
- Сахалинская область — 2
- Ненецкий АО — 1
- Республика Крым — 1
- Севастополь — 1
Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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