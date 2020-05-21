Вручение VIII премии АПКиТ впервые состоится в онлайн-формате

Награждение победителей восьмой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в 2020 году пройдет в онлайн-формате, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Торжественное объявление лауреатов состоится 31 мая в 19.00 по московскому времени. За прямой трансляцией можно будет следить на сайте Пятого канала — генерального информационного партнера церемонии.

В этом году за премию АПКиТ боролись несколько десятков конкурсантов сразу в двадцати двух номинациях. Известно также, что трем из них продюсеры присудят и специальные Призы от жюри — «За расширение границ», «За многолетнюю верность сериалам» и «За создание наиболее благоприятных условий для съемок». Кинокомпании-производители, одержавшие победу, получат заслуженную награжу в течение семи дней с момента проведения мероприятия.

Ежегодная премия АПКиТ традиционно присуждается российским сериалам и кинопроектам, а также представителям индустрии за большие заслуги и неоценимый вклад в ее развитие. Символ церемонии — необычная статуэтка ручной сборки из натурального камня, полированной латуни и оптического стекла.

В 2020 году спонсорами проекта выступили такие крупные компании, как «Пятый канал» — один из лидеров информационного вещания, обладающий аудиторией в 142,6 миллиона человек и выпускающий в эфир качественный контент собственного производства; «МТС Медиа» — «дочка» Группы «МТС», занимающаяся развитием телевизионных продуктов и иных медиа-активов; журнал «ОК!», информационный портал RG.RU, Kinobusiness.com, «Бюллетень Кинопрокатчика», а также развлекательные ресурсы Kino-Teatr.ru и ProfiCinema.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу девять сериалов Пятого канала вошли в лонг-лист премии АПКиТ.