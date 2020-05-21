Путин назвал «провокацией» слухи о возможной замене очного образования дистанционным
Президент РФ отметил, что онлайн-обучение — полезные опыт для образовательных учреждений, однако вытеснить привычный формат общения педагогов с детьми оно не сможет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vasilii Smirnov, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин назвал «откровенной провокацией» слухи о том, что дистанционное образование сможет вытеснить очное.
«Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — отметил российский лидер в ходе совещания по вопросам образования в период пандемии COVID-19.
Переход на онлайн-формат был вынужденной мерой для школ и вузов, однако теперь образовательные организации приобрели новый опыт, который, несомненно, им пригодится в будущем, убежден глава РФ.
По данным Министерства просвещения, с 15 марта на домашнее обучение в России перешли более 16,5 миллиона школьников и 2,5 миллиона учащихся колледжей. При этом компьютерами для дистанционного образования были обеспечены более 234 учеников и 20 тысяч учителей.
По мнению Путина, российская система образования достойно выдержала все испытания, вызванные пандемией коронавируса.
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