Мишустин: Оснований для задержек выплат медикам нет
Кроме контроля за перечислением средств медработникам, на совещании главы Кабина с министрами обсуждалась тема помощи бизнесу, в частности — автопрому.
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Михаил Мишустин провел совещание с министрами. Премьер дал поручения ведомствам о контроле за выплатами медикам.
«Оснований для задержек нет. И для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков. Оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. Деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май. Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все работники медицинские и водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты», – сказал Михаил Мишустин.
Еще одна тема — помощь бизнесу. Кабмин выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, в том числе на льготное автокредитование. Пять миллиардов из этих средств пойдут на закупку машин скорой помощи.
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