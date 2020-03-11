Бари Алибасов показал «свежее» фото с Татьяной Овсиенко

Музыкальный продюсер Бари Алибасов опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в компании экс-участницы группы «Мираж» Татьяны Овсиенко. 53-летняя поп-дива на фотографии выглядит гораздо моложе своих лет. Стройная певица позирует в темном костюме, подпоясанном серебристым ремешком, и таких же туфлях-лодочках.

«Девочки, все помнят в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет», — подписал пост продюсер.

Instagram @alibasov_nana

В своей публикации Бари Алибасов напомнил публике о популярном треке Татьяны Овсиенко. В ретро-композиции певица поет про то, что «женское счастье — был бы милый рядом».

Подписчиков Бари Алибасова новая фотография с Татьяной Овсиенко впечатлила не особо. Пользователи соцсети просто не узнали бывшую вокалистку «Миража». По мнению некоторых юзеров, певица находится не в самой лучшей своей форме.

«Совсем на себя не похожа!»

«Это не она!.. Что с губами у этой женщины?!»

«Что ж, страшная стала…», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года.