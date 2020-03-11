Бари Алибасов показал «свежее» фото с Татьяной Овсиенко
Фанаты не узнали 53-летнюю экс-солистку группы «Мираж».
Фото: Instagram @alibasov_nana
Музыкальный продюсер Бари Алибасов опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в компании экс-участницы группы «Мираж» Татьяны Овсиенко. 53-летняя поп-дива на фотографии выглядит гораздо моложе своих лет. Стройная певица позирует в темном костюме, подпоясанном серебристым ремешком, и таких же туфлях-лодочках.
«Девочки, все помнят в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет», — подписал пост продюсер.
В своей публикации Бари Алибасов напомнил публике о популярном треке Татьяны Овсиенко. В ретро-композиции певица поет про то, что «женское счастье — был бы милый рядом».
Подписчиков Бари Алибасова новая фотография с Татьяной Овсиенко впечатлила не особо. Пользователи соцсети просто не узнали бывшую вокалистку «Миража». По мнению некоторых юзеров, певица находится не в самой лучшей своей форме.
«Совсем на себя не похожа!»
«Это не она!.. Что с губами у этой женщины?!»
«Что ж, страшная стала…», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года.
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