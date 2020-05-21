Сахалинский мэр-охотник намерен сражаться за свое кресло «до последнего патрона»
Лишить полномочий главу Охинского района, попавшегося на браконьерстве, требует губернатор региона Валерий Лимаренко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Утиная охота может стоить должности главе Охинского района Сахалинской области Сергею Гусеву. На этом настаивает губернатор региона Валерий Лимаренко. Он требует через суд досрочно лишить представителя власти полномочий. За недочеты в работе и большое количество жалоб от жителей.
Сам Гусев, который в очередной раз попался на браконьерстве, должность оставлять не намерен. В ответ на исковое заявление мэр-охотник заявил, что сражаться за свое кресло будет «до последнего патрона». А все претензии областного руководства назвал необоснованными. Уверен, что народ его выбрал и жаловаться не может.
Гусева задержали с десятками убитых уток, отстреливать которых в это время года строго запрещено. Незаконная выходка чиновника стала последней в череде многочисленных проблем. По словам местных жителей, в районе убитые дороги, плохо работает общественный транспорт, есть претензии и к системе ЖКХ.
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