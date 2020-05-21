Сахалинский мэр-охотник намерен сражаться за свое кресло «до последнего патрона»

Утиная охота может стоить должности главе Охинского района Сахалинской области Сергею Гусеву. На этом настаивает губернатор региона Валерий Лимаренко. Он требует через суд досрочно лишить представителя власти полномочий. За недочеты в работе и большое количество жалоб от жителей.

Сам Гусев, который в очередной раз попался на браконьерстве, должность оставлять не намерен. В ответ на исковое заявление мэр-охотник заявил, что сражаться за свое кресло будет «до последнего патрона». А все претензии областного руководства назвал необоснованными. Уверен, что народ его выбрал и жаловаться не может.

Гусева задержали с десятками убитых уток, отстреливать которых в это время года строго запрещено. Незаконная выходка чиновника стала последней в череде многочисленных проблем. По словам местных жителей, в районе убитые дороги, плохо работает общественный транспорт, есть претензии и к системе ЖКХ.