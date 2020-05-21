Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко
Участник Великой Отечественной войны ушел из жизни в возрасте 97 лет.
Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
Участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщают «Известия».
Сергей Макарович Крамаренко был призван в советскую армию в марте 1941 года. Летом 1942 года он окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков, после чего служил в 523-м истребительном авиационном полку 1-й воздушной армии Западного фронта.
В 1951 году Сергей Крамаренко участвовал в Корейской войне. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также летчик-ас был награжден множеством медалей и орденов.
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