Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко

Участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщают «Известия».

Сергей Макарович Крамаренко был призван в советскую армию в марте 1941 года. Летом 1942 года он окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков, после чего служил в 523-м истребительном авиационном полку 1-й воздушной армии Западного фронта.

В 1951 году Сергей Крамаренко участвовал в Корейской войне. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также летчик-ас был награжден множеством медалей и орденов.