Теледива настолько увлеклась демонстрацией своих хореографических способностей, что едва не разбила музыкальную колонку.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Ведущая Юлия Барановская буквально «взорвала» Instagram видео, на котором исполнила зажигательный танец. Звезда без всякого стеснения предстала перед зрителями в домашнем спортивном костюме. С музыкальной колонкой наперевес она продемонстрировала свои артистические и хореографические таланты. Теледива настолько увлеклась процессом, что в какой-то момент колонка эпично вылетела из ее рук.

«А сегодня я не в форме. Хотя, не дождетесь! Колонка выжила», — написала знаменитость в микроблоге.

Поклонники очень удивились, наблюдая «такую» Юлию Барановскую. Фанаты привыкли видеть телеведущую серьезной и собранной. Однако и «новая» звезда им пришлась по душе. Подписчики оставили под забавным роликом множество восхищенных комментариев.

«Ох, как зажигает»;

«Лапочка!»

«Зажигалка»;

«Крутая! Я вас я обожаю!» — написали фолловеры.

Между тем, Юлия Барановская, несмотря на свои редкие «хулиганские» проделки, является ответственной матерью троих детей: Яны, Арсения и Артема. Наследников телеведущая родила от известного футболиста Андрея Аршавина. Пара прожила вместе девять лет. В 2013 году знаменитости расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская встревожила поклонников перебинтованной головой.

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