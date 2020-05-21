«Выглядит жутко»: снимок Дженифер Лопес в спортзале ужаснул фанатов

50-летняя Дженнифер Лопес усердно следит за своей фигурой и часто посещает тренажерный зал. Актриса не перестает гордиться своими успехами и рассказывать о них своим подписчикам в Instagram.

Недавно Лопес выложила новые снимки из спортзала, чтобы продемонстрировать свою хорошую форму. Она сделала несколько фото в зеркале и выложила их в свой аккаунт.

«Если это не бросает вам вызов, это не изменит вас…» — подписала пост актриса.

Instagram @jlo

Фанаты, конечно, оценили хорошую физическую форму Дженнифер Лопес, но заметили кое-что странное на снимке. На заднем фоне подписчики разглядели лицо мужчины то ли в маске, то ли прикрывающего рот от ужаса.

Instagram @jlo

Некоторые пользователи подумали, что это мистическая фигура, призрак и признались, что этот снимок вселяет в них страх.

«Почему на заднем плане мужчина с закрытым руками ртом?»;

«Кто этот парень и что с ним?»;

«Тот неизвестный человек вселяет страх»;

«Выглядит жутко», — ужаснулись подписчики.

Дженнифер Лопес не ответила на вопросы подписчиков. Но, скорее всего, это персональный тренер актрисы, который в этот момент делал приседания в маске на лице. Это объясняет и его положение, и выражение лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом.