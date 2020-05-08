Звездная пара встречается с 2017 года. Они мечтали, что пышное торжество в честь их бракосочетания пройдет в Италии.

Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американская певица Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. Звездная пара планировала устроить торжество в конце лета в каком-нибудь роскошном заведении в Италии. Однако пандемия коронавируса внесла в их планы свои коррективы.

«Они неделями боролись за это решение. Но, осознав, что не вернутся к нормальной жизни в ближайшем будущем, пара поняла, что отложить свадьбу — самое безопасное и умное решение», — приводит слова инсайдера Eonline.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес планировали провести торжество в Италии и все еще надеются «устроить свадьбу своей мечты», когда придет время. Инсайдер говорит, что они рассматривают новые даты, но не ожидают, что церемония состоится в ближайшем будущем.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начались в 2017 году. Для певицы это будет четвертый брак, для бейсболиста — второй. У обеих знаменитостей от предыдущих отношений есть по двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Деффчонки» сыграла свадьбу прямо в разгар пандемии коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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