Певец женился на модели Алене Гавриловой в 2018 году. Через год у супругов родилась дочь Афина.

«Разговор закончен!» — супруга Эмина впервые прокомментировала развод

Фото: Instagram @agavrilova777

Недавно певец Эмин Агаларов заявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой. Фанатов артиста эта новость очень удивила и расстроила. Об этом сообщает Starhit.ru.

После расставания Алена почти перестала выкладывать снимки с дочерью в социальные сети. А недавно девушка опубликовала в Instagram трогательное фото с Афиной.

«Особенный день», — подписала фото модель.

Instagram @agavrilova777

А вот Эмин, наоборот, часто радует фанатов совместными фото с дочерью. Подписчики выразили предположение, что певец забрал Афину себе, а Алена видится с ней в определенные дни.

«Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело», — предполагали фанаты.

Эти слухи не понравились Алене Гавриловой, и она жестко ответила всем, кто лезет в ее личную жизнь.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — заявила модель.

Эмин и Алена поженились в 2018 году, а через год у них родилась Афина. Несмотря на расставание, Эмин поблагодарил Алену за дочь, за пережитые вместе моменты и добавил, что всегда будет ее уважать и ценить.

«Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — сказал певец.

Эмин Агаларов уже был женат. От первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Пара также удочерила девочку Амину.

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