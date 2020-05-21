Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года
По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года цена доллара вырастет до 75-76 рублей.
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Рубль продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам и сегодня показывает лучшие результаты с начала весны. Евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей. Доллар, тоже, подешевел и теперь стоит менее 71 рубля, это впервые с 10 марта.
Укрепление курса связано со снижением опасений по поводу нефти — ее цена начала уверенно расти. Поддержку национальной валюте, также, оказало заявление Владимира Путина о замедлении инфляции в России.
Между тем, Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом информирует РИА Новости. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, в конце текущего года курс доллара вырастет до 75-76 рублей.
«Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно», — отметил Решетников, добавив, что это приведет к умеренному ослаблению рубля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рубль укрепил свои позиции на фоне роста стоимости нефти. Эксперты полагают, что положительно на рубль могло оказать влияние замедление распространения COVID-19 в России.
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