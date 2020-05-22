Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Сразу несколько религиозных праздников и астрологических событий в сочетании с самой датой несут в себе колоссальный энергетический заряд.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Janus
Сразу несколько важных религиозных праздников в соединении с несущими в себе сильный энергетический заряд астрологическими событиями и самой датой делают эту пятницу 22 мая уникальным днем, когда любая женщина может изменить свою жизнь к лучшему и исполнить свое сокровенное желание.
Пятница считается в астрологии днем Венеры, а сегодня на него приходится еще и новолуние. Православные отмечаю сегодня Николу летнего, а древние славяне чествовали 22 мая богиню Макошь (Мокошь). У буддистов же в этот день праздник богини Зеленой Тары. Кроме того, число 22 удваивает силу любых воздействий.
Такие совпадения происходят крайне редко и делают сегодняшний день единственным в своем роде. Слияние всех энергий поможет исполнить потаенные желания, особенно женщинам, найти оптимальный выход из сложной ситуации, увеличить доходы, укрепить здоровье и даже изменить судьбу.
Чтобы привлечь счастье, 22 мая необходимо визуализировать свои желания и посылать в мир любовь, медитировать или молиться. Можно воззвать к богиням-покровительницам и направить их энергию на обретение женского счастья и рождение детей. В эту пятницу также сильны любые заговоры на привлечение денег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сулят звезды и планеты знакам зодиака в гороскопе на 22 мая.
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