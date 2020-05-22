🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 мая, Луна в знаке Тельца. По данным астрологов, сегодня благоприятный день для финансовых вложений, можно также потратиться на долгосрочные покупки, например, приобрести недвижимость, мебель или автомобиль.

♈ Овен

Если вы никогда до этого не занимались медитацией — сейчас самое время. Посвятите себя тишине. Прислушайтесь, наконец, к своему внутреннему голосу. Ответы на все ваши вопросы уже в вашей голове.

Космический совет: все волшебство сейчас внутри вас.

♉ Телец

Вы переживаете период, в котором пытаетесь примириться с мыслью — ничто не идеально, никто не идеален. И это правильно. Вам стоит стать более сострадательными к окружающим. Кстати, если вы заранее поверите в провал предприятия и даже не попробуете осуществить задуманное — естественно, что ничего не произойдет. Будьте смелыми.

Космический совет: результат может быть каким угодно, но рискнуть все равно стоит.

♊ Близнецы

Прекратите драматизировать. Для себя вы все давно уже решили. Хотите быть с этим человеком до конца жизни — пожалуйста. Не хотите? Тогда пора поставить точку в этих отношениях. Если вы тоскуете по неразделенной любви — вдохните поглубже. Возможно, вам следует некоторое время провести в одиночестве.

Космический совет: одиночество — это не всегда синоним скуки или страдания.

♋ Рак

Мы всегда спешим куда-то добраться, что-то сделать, достичь желаемого места назначения. Разве вы не устали, пытаясь все контролировать? Что если вы ослабите хватку и позволите звездам вмешаться? Разрешите вселенскому плану осуществиться.

Космический совет: сдайтесь обстоятельствам, Вселенная обязательно вам поможет.