В Венесуэле арестованы за подготовку госпереворота более 60 человек

В Венесуэле арестованы более 60-ти человек, которые готовили госпереворот в начале мая. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики.

В ведомстве уточнили, что еще примерно столько же сообщников задержанных — сейчас разыскиваются. Предположительно, они укрываются в соседней Колумбии и в США.

За помощью в расследовании Каракас обратился к противникам Дональда Трампа во главе со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Власти Венесуэлы считают, что именно Трамп стоит за попыткой вооруженного вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро.

Между тем, один из арестованных участников переворота рассказал, что виноват в провале операции лично лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он принимал — цитата — «неправильные решения», и его сторонники это понимают. А значит, в ближайшем будущем карьеру Гуайдо ждет неминуемый крах.