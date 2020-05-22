В Венесуэле арестованы за подготовку госпереворота более 60 человек

Один из задержанных признался, что в провале виноват лично Гуайдо и его «непродуманные решения».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Rafael Hernández, 5-tv.ru

В Венесуэле арестованы более 60-ти человек, которые готовили госпереворот в начале мая. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики.

В ведомстве уточнили, что еще примерно столько же сообщников задержанных — сейчас разыскиваются. Предположительно, они укрываются в соседней Колумбии и в США.

За помощью в расследовании Каракас обратился к противникам Дональда Трампа во главе со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Власти Венесуэлы считают, что именно Трамп стоит за попыткой вооруженного вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро.

Между тем, один из арестованных участников переворота рассказал, что виноват в провале операции лично лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он принимал — цитата — «неправильные решения», и его сторонники это понимают. А значит, в ближайшем будущем карьеру Гуайдо ждет неминуемый крах.

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