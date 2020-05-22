После того, как жители Новгородской области вышли на пикет в поддержку правоохранителей, их освободили из-под стражи.

Фото подозреваемого в педофилии, из-за которого задержали полицейских в Боровичах

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото подозреваемого в педофилии в Боровичах в Новгородской области — 54-летнего Юрия И. После его задержания трех правоохранителей Павла Боровкова, Эдгара Афанасьева и Дмитрия Александрова заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Дело в том, что при задержании предполагаемый злоумышленник оказывал полицейским всяческое сопротивление, в результате чего оперативникам пришлось прибегнуть в силовым приемам. Предполагаемый преступник решил отомстить сотрудникам МВД и написал на них заявление о побоях и вымогательстве крупной взятки.

Следственный комитет не мог оставить показания задержанного без внимания и организовал проверку в отношении сотрудников. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении правоохранителями должностных полномочий.

5-tv.ru

Узнав об этом, родители пострадавших детей немедленно вышли к стенам госорганов с требованием освободить полицейских, спасших сотни детей от предполагаемого педофила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мера пресечения полицейским была изменена — правоохранителей отпустили. Дело о превышении должностных полномочий было передано в Москву — по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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