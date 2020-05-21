Адвокат одного из правоохранителей, задержанных 20 мая в городе Боровичи Новгородской области по подозрению в превышении должностных полномочий при поимке педофила, в беседе с 5-tv.ru прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В начале диалога Юлия Сергеева, предоставляющая интересы обвиняемого сотрудника угрозыска Эдгара Афанасьефа, сообщила, что несколько минут назад ее подзащитного, а также двух его коллег выпустили на свободу из изолятора временного содержания.

«Формулировка следующая: основания для задержания отпали. <…> Что тут сработало? Я, все-таки, со своей стороны, признательна СМИ. Я полагаю, что здесь очень серьезный общественный резонанс. Молодцы боровичи, молодцы СМИ!» — отметила адвокат Афанасьева.

А также пояснила, что этой маленькой победе правосудия радоваться еще очень рано. По словам Сергеевой, дело оказалось гораздо серьезнее, чем могли себе представить обычные граждане. Оказалось, что задержанные до настоящего времени находились под стражей без каких-либо предъявленных обвинений, а также не имели возможности сразу обратиться за помощью к адвокатам.

«Оснований для задержаний не было абсолютно! Дело возбуждено 22 апреля 2019 года! Мой подзащитный допрошен в качестве свидетеля 29 апреля. Ряд следственных действий не проводился. Действия производились незаконно, потому что он был в статусе свидетеля. Опознание незаконно! Ему фактически был придан статус подозреваемого. Понимаете? Это незаконно!» — пояснила юрист.

И в заключение добавила, что уже обратилась с жалобой в вышестоящие инстанции. В частности, написала заявление с просьбой разобраться в ситуации на имя главного прокурора Новгородской области.

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Как стало известно 5-tv.ru после разговора с адвокатом, информация о неправомерных действиях в Боровичах уже дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции (п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ) в Новгородской области, он поручил передать на рассмотрение следователям из центрального аппарата СКР в целях проведения наиболее полного и объективного расследования.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, когда и за что в городе Боровичи задержали трех полицейских, обвиненных в превышении должностных полномочий и почему за них вступились сограждане.