Участница шоу Comedy Club призналась, что через несколько лет планирует снова вернуться в роддом.

«Список с мужскими именами уже есть»: недавно ставшая матерью Кравец теперь мечтает о сыне

Фото: Instagram @marinakravets

Участница шоу Comedy Club Марина Кравец, которая недавно родила дочь, призналась, что хотела бы стать матерью второй раз. По словам артистки, она мечтает о сыне, правда хочет, чтобы мальчик появился на свет только спустя несколько лет — чтобы между детьми была выдержана разница в возрасте.

«В идеале выдержать несколько лет разницы в возрасте, чтобы ребенок получил все необходимое и психологически чувствовал себя комфортно, да и нам полегче было. А в целом мы оба за! Тем более что список с мужскими именами тоже имеется», — ответила звезда на вопрос о пополнении в семье в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Говоря о мужских именах, Кравец пояснила, что выбирая имя для дочери, вместе с мужем также продумала варианты для будущего наследника. Малышку назвали Вероникой. А вот какое имя подготовлено для будущего сына, новоиспеченные родители пока не спешат разглашать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Кравец впервые стала мамой. В одном из столичных медицинских центров на свет появилась ее дочь.

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