«Горячо»: Звезда Comedy Woman Сысоева станцевала тверк на пляже с подругами
Артистка поделилась в Instagram архивным видео, записанным на морском побережье.
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Фото, видео: Instagram @inadenka
Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева призналась подписчикам в Instagram, что скучает по тому времени, когда могла танцевать с подружками на пляже. Предавшись воспоминаниям, она опубликовала в сети архивное видео.
На кадрах артистка позирует вместе с приятельницами в одинаковых купальниках кораллового цвета. Девушки наслаждаются моментом и поочередно принимают позу для тверка и начинают трясти ягодицами.
«Отдала бы сейчас все, чтобы потверкать с этими красотками на пляже в Майами», — написала светская львица в подписи к посту.
Подписчики были ошеломлены таким «горячим» тверком Сысоевой и похвалили ее фигуру. Некоторые попросили почаще выкладывать аналогичные посты.
«Наденька, ножки супер!»
«Горячие киски!»
«Секс-бомбы!»
«Я тоже отдал бы все, чтобы посмотреть на вас на пляже», — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Сысоева запустила безумный селфи-челлендж.
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