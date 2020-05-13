Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева призналась подписчикам в Instagram, что скучает по тому времени, когда могла танцевать с подружками на пляже. Предавшись воспоминаниям, она опубликовала в сети архивное видео.

На кадрах артистка позирует вместе с приятельницами в одинаковых купальниках кораллового цвета. Девушки наслаждаются моментом и поочередно принимают позу для тверка и начинают трясти ягодицами.

«Отдала бы сейчас все, чтобы потверкать с этими красотками на пляже в Майами», — написала светская львица в подписи к посту.

Instagram @inadenka

Подписчики были ошеломлены таким «горячим» тверком Сысоевой и похвалили ее фигуру. Некоторые попросили почаще выкладывать аналогичные посты.

«Наденька, ножки супер!»

«Горячие киски!»

«Секс-бомбы!»

«Я тоже отдал бы все, чтобы посмотреть на вас на пляже», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Сысоева запустила безумный селфи-челлендж.