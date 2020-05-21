Незадолго до смерти сын звезды удивил родных странным поведением и необоснованной нервозностью.

Сын актрисы Юлии Дробот выпал с балкона в Москве

Фото: Instagram @yuliadrobot1973

Сын российской актрисы Юлии Дробот трагически погиб в ночь на 21 мая. Как стало известно MK.RU, 15-летний подросток вышел на балкон, а после его тело обнаружили на асфальте возле дома. Юноша скончался после реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

Instagram @yuliadrobot1973

Накануне смерти мальчик вместе с двоюродным братом приехал погостить к бабушке в спальный район на востоке столицы. В ходе общения с ним близкие заметили повышенную нервозность и странное поведение.

По информации издания, проблемы у сына звезды начались после того, как он получил травму головы. В марте юноша подрался на улице с хулиганами, которые обижали девушку, и заработал сотрясение. Ему пришлось провести не одну неделю в больнице.

Погибший сын Дробот заканчивал девятый класс, увлекался фехтованием. Он планировал и связать свою дальнейшую жизнь с театральной деятельностью. Любовь к этому виду искусства ему привили мать Юлия — актриса и преподаватель в театральном институте и отец Роман Дробот — режиссер в театре имени Станиславского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын известного российского диктора Светланы Моргуновой скончался после самолечения от COVID-19.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.34
-0.05 79.18
0.01
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

14:21
Финал VK Fest: YUNGBLUD, Hurts и другие звезды мировой и отечественной сцены
14:11
Экс-супруг Лолиты отказался комментировать новость о попадании в больницу с травмами
14:05
Жертвы вируса: К чему приведет ухудшение доступности медпомощи из-за COVID-19?
14:00
ТОП-5 мужских имен, которые наделяют их обладателей крепким здоровьем
13:53
«Когда удачно вышла замуж»: Клюкина похвасталась сумками за полтора миллиона
13:41
Чем ответит Россия на создание новейших атомных подлодок США?

Сейчас читают

«И в хвост и в гриву» — Екатерина Волкова о занятости в кино Саши Петрова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок