Сын актрисы Юлии Дробот выпал с балкона в Москве

Сын российской актрисы Юлии Дробот трагически погиб в ночь на 21 мая. Как стало известно MK.RU, 15-летний подросток вышел на балкон, а после его тело обнаружили на асфальте возле дома. Юноша скончался после реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

Instagram @yuliadrobot1973

Накануне смерти мальчик вместе с двоюродным братом приехал погостить к бабушке в спальный район на востоке столицы. В ходе общения с ним близкие заметили повышенную нервозность и странное поведение.

По информации издания, проблемы у сына звезды начались после того, как он получил травму головы. В марте юноша подрался на улице с хулиганами, которые обижали девушку, и заработал сотрясение. Ему пришлось провести не одну неделю в больнице.

Погибший сын Дробот заканчивал девятый класс, увлекался фехтованием. Он планировал и связать свою дальнейшую жизнь с театральной деятельностью. Любовь к этому виду искусства ему привили мать Юлия — актриса и преподаватель в театральном институте и отец Роман Дробот — режиссер в театре имени Станиславского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын известного российского диктора Светланы Моргуновой скончался после самолечения от COVID-19.