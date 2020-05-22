Работайте, братья: В Дагестане проходит спецоперация по нейтрализации бандгруппы

Как стало известно 5-tv.ru, в Хасавюртовском районе Дагестана проходит совместная спецоперация МВД и ФСБ по нейтрализации членов бандгруппы.

Как сообщает Telegram-канал «Оперативная линия» это ОПГ «Эндирейская», участники которой по предварительным данным, планировали совершить серию нападений на госучреждения республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.

В 2016 году члены этой преступной группировки пытали в лесу, а потом убили, сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.

Сообщается, что бандиты успели выкопать и обустроить блиндаж недалеко от села Гоксув. В спецоперации принимает участие легкобронированная техника.