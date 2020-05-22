Предварительно, это ОПГ «Эндирейская». В 2016 году члены этой преступной группировки пытали в лесу, а потом убили, сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.

Работайте, братья: В Дагестане проходит спецоперация по нейтрализации бандгруппы

Фото: www.globallookpress.com

Как стало известно 5-tv.ru, в Хасавюртовском районе Дагестана проходит совместная спецоперация МВД и ФСБ по нейтрализации членов бандгруппы.

Как сообщает Telegram-канал «Оперативная линия» это ОПГ «Эндирейская», участники которой по предварительным данным, планировали совершить серию нападений на госучреждения республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.

В 2016 году члены этой преступной группировки пытали в лесу, а потом убили, сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.

Сообщается, что бандиты успели выкопать и обустроить блиндаж недалеко от села Гоксув. В спецоперации принимает участие легкобронированная техника.

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