Работайте, братья: В Дагестане проходит спецоперация по нейтрализации бандгруппы
Предварительно, это ОПГ «Эндирейская». В 2016 году члены этой преступной группировки пытали в лесу, а потом убили, сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.
Фото: www.globallookpress.com
Как стало известно 5-tv.ru, в Хасавюртовском районе Дагестана проходит совместная спецоперация МВД и ФСБ по нейтрализации членов бандгруппы.
Как сообщает Telegram-канал «Оперативная линия» это ОПГ «Эндирейская», участники которой по предварительным данным, планировали совершить серию нападений на госучреждения республики, а также на сотрудников правоохранительных органов.
В 2016 году члены этой преступной группировки пытали в лесу, а потом убили, сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.
Сообщается, что бандиты успели выкопать и обустроить блиндаж недалеко от села Гоксув. В спецоперации принимает участие легкобронированная техника.
Читайте также
53%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?