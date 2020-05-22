Задержание преступника и справедливость наказания — стало делом чести для целого города.

Жители Боровичей в Новогорской области — смогли добиться освобождения полицейских. Троих стражей порядка задержали по обвинению в избиении подозреваемого в педофилии.

Накануне они массово вышли на пикет в поддержку правоохранителей, задержавших педофила. Участники спонтанной акции протеста — родители пострадавших от действий насильника школьников.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил отозвать ходатайство об аресте и передать уголовное дело, возбужденное в отношении полицейских, в Центральный аппарат в целях проведения наиболее полного и объективного расследования.

А несколько часов назад в Новгородской области рассматривать громкое дело обвиняемого в педофилии Юрия Ившина.

Подробности резонансной истории у Алексея Полторанина.