Накануне вечером жители небольшого города пришли на так называемый народный сход и потребовали освобождения из-под стражи троих местных полицейских.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Задержание преступника и справедливость наказания — стало делом чести для целого города.

Жители Боровичей в Новогорской области — смогли добиться освобождения полицейских. Троих стражей порядка задержали по обвинению в избиении подозреваемого в педофилии.

Накануне они массово вышли на пикет в поддержку правоохранителей, задержавших педофила. Участники спонтанной акции протеста — родители пострадавших от действий насильника школьников.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил отозвать ходатайство об аресте и передать уголовное дело, возбужденное в отношении полицейских, в Центральный аппарат в целях проведения наиболее полного и объективного расследования.

А несколько часов назад в Новгородской области рассматривать громкое дело обвиняемого в педофилии Юрия Ившина.

Подробности резонансной истории у Алексея Полторанина.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

17:50
ТОП-7 имен обладатели которых считаются самыми умными людьми
17:48
В Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса
17:44
Трансляции онлайн-фестиваля VK Fest 2020 набрали 280 миллионов просмотров
17:35
В Дагестане ответным огнем нейтрализованы шестеро бандитов — НАК
17:23
Легковой автомобиль влетел в автобус на востоке Москвы
17:12
Путин о показателях смертности от COVID в Европе: «Что там в горах происходит?»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок