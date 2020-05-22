Почему жители Боровичей под Новгородом встали грудью в защиту полицейских
Накануне вечером жители небольшого города пришли на так называемый народный сход и потребовали освобождения из-под стражи троих местных полицейских.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Задержание преступника и справедливость наказания — стало делом чести для целого города.
Жители Боровичей в Новогорской области — смогли добиться освобождения полицейских. Троих стражей порядка задержали по обвинению в избиении подозреваемого в педофилии.
Накануне они массово вышли на пикет в поддержку правоохранителей, задержавших педофила. Участники спонтанной акции протеста — родители пострадавших от действий насильника школьников.
В итоге в ситуацию пришлось вмешаться главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил отозвать ходатайство об аресте и передать уголовное дело, возбужденное в отношении полицейских, в Центральный аппарат в целях проведения наиболее полного и объективного расследования.
А несколько часов назад в Новгородской области рассматривать громкое дело обвиняемого в педофилии Юрия Ившина.
Подробности резонансной истории у Алексея Полторанина.
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