Вероломная судьба крейсера № 1: «Аврора» отмечает 120-летний юбилей

Масштабные мероприятия из-за пандемии отменены, но личный состав обязательно поздравят и вручат памятные медали.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Легендарному крейсеру «Аврора» исполняется 120 лет. Масштабные мероприятия из-за пандемии отменены, но личный состав обязательно поздравят и вручат памятные медали.

Первый в России памятник-корабль, участник трех войн и защитник блокадного Ленинграда, сейчас «Аврора» не только символ революции и Петербурга, но боевая единица флота.

Такой «Аврору» мало кто видел. Вместо парадных залов музея на верхней палубе: машинные отделения и серые трюмы с низкими потолками и запахом солярки. Сюда туристов никогда не пускают. Это территория военных моряков. Экипаж из тридцати человек несет здесь службу, следит за состоянием корабля.

Бесконечные коридоры, километры проводов, всевозможные приборы и оборудование. Все это работает как часы. Для многих крейсер «Аврора» это просто исторический музей, на самом деле действующий корабль в составе российского военно-морского флота.

Крейсер давно не на ходу, стоит без двигателей, но на флоте это, навечно, корабль номер один. Вот уже сто двадцать лет он на службе у государства. На воду его спускали еще при императоре Николае Втором. Именно тогда и присвоили знаменитое название. Переименовали — из «Дианы» в «Аврору».

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