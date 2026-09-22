Искали по всей Болгарии: как Киркоров воссоединил семью после смерти

Филипп Киркоров торжественно открыл семейный мемориал. Каких трудов ему стоило перевезти прах родственников в Россию? Почему он долго не мог найти останки своего дедушки? Откуда везли редкий камень для памятника? И сколько денег народный артист РФ заплатил за роскошный монумент? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сегодня я не артист. Сегодня я просто сын. Сын, который пришел к своим маме и папе. <…> Пока родители живы, между тобой и вечностью стоят они. А когда уходят мама и отец, вдруг понимаешь: ты старший теперь, ты старший. Перед тобой больше никого. Это очень отрезвляющее чувство», — заявляет певец.

В день открытия памятника родителям Филипп Киркоров приехал на Троекуровское кладбище рано утром. Артист был необычайно взволнован.

«Смерть родителей — это последний урок, который они нам дают. Самый тяжелый. Они учат нас жить, а своим уходом по-настоящему объясняют, что такое время», — отмечает Киркоров.

Мать певца умерла 30 апреля 1994 года. В день рождения своего единственного сына. Викторию похоронили в Болгарии. Филипп каждый год приезжал на могилу. А когда весной 2025-го не стало отца, решил, что сделает семейный мемориал.

«Мама, папа, я не знаю, существует ли там время. Но если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга. Теперь вы снова рядом. А мне остается жить так, если когда-нибудь мы встретимся, мне не пришлось бы опускать перед вами глаза», — говорит Филипп Киркоров.

«То, что Филипп Киркоров перевез прах сюда, — это очень правильно. Родные люди даже после ухода из жизни должны быть рядом, потому что возможность ухаживать, все равно это какая-то энергетика, это твой ангел-хранитель», — подчеркивает певец Илья Гуров.

Помимо праха мамы, Киркоров решил забрать из Софии в Москву останки ее родителей. Но объединить семью оказалось трудной задачей. Если место захоронения бабушки было известно, то где упокоился дед, не знал никто.

«Говорят, что его супруга, моя бабушка, значит, она была в конфликте с его мамой. Очень были какие-то натянутые отношения. И когда дедушка умер, якобы моя бабушка взяла эту урну и не отдала, а куда-то перезахоронила в другое место», — делится Киркоров.

В итоге с помощью друзей и знакомых со всей Болгарии урну все-таки нашли и с большими трудностями переправили прах Марка Евгеньевича, а также его жены и дочери в Россию. 9 сентября их потомок Филипп Киркоров торжественно открыл роскошный памятник.

«Маме было все равно, сколько людей тебе аплодирует. Ей было важно, тепло ли я одет. А отцу было важно… Да неважно, что обо мне пишут, обо мне писали. Он смотрел на тебя и видел не артиста. Он видел мальчишку, которого держал за руку. И вот это, наверное, самая дорогая любовь, которая была у человека», — уточняет исполнитель.

«Памятник очень хороший и трогательный, я бы даже сказал. Трогательный потому, что вот они вдвоем. Она всю жизнь сопровождала его, она была его продолжением», — отмечает народный артист РСФСР Евгений Петросян.

Скульптор Валерий Белых делится: именно эту крепкую связь двух любящих людей, творческую и личную, он стремился показать в своем монументе.

«Филипп хотел, чтобы Бедрос пел обязательно или заканчивал петь. А мама слушала его внимательно. У нее было такое красивое платье, там есть фотография, где она в нем сидит. Ему очень нравилась эта фотография. Он говорит: «Я хочу, чтобы это было отражено в памятнике», — делится скульптор Валерий Белых.

Работа велась больше года. Из Бразилии привезли более пяти тонн гранита редкой расцветки. По данным СМИ, мемориал обошелся королю эстрады в десять миллионов рублей.

«Филипп не хотел, чтобы был черным или серым. И вот этот такой пятнистый, активный гранит работает тоже на контрасте с, допустим, бронзой, с занавесом. То есть вот зеленый занавес, коричневая бронза подчеркивают друг друга», — объясняет Валерий Белых.

«Я думаю, что камень здесь вообще не главный. Камень нужен живым, и мертвым он ничего не может дать. Настоящий памятник родителям мы строим не на кладбище. Мы строим его каждый день собой. Тем, какими людьми мы стали. Тем, как относимся к своим детям. Тем, умеем ли мы держать слово. Умеем ли оставаться людьми, когда никто не видит», — заявляет Филипп Киркоров.

Певец уверен: нет ничего хуже забвения. Нужно обязательно рассказывать детям и внукам о родственниках. Вместе приходить на кладбище, где упокоены члены семьи, и на личном примере показывать, как важно чтить память предков.