Пожарные выломали дверь, чтобы пронести до скорой больного весом в 200 килограммов
У пациента развилась пневмония и он нуждался в госпитализации в одну из московских клиник.
Закрыть
Смотрите также:
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Сотрудники московского пожарно-спасательного отряда были вынуждены снять входную дверь и разобрать часть шкафа, чтобы вынести из квартиры на носилках пациента, у которого была диагностирована пневмония. Как стало известно 5-tv.ru, причиной таких действий стал излишний вес больного, равный более 200 килограммов.
Человек немедленно нуждался в госпитализации, однако сотрудники скорой помощи без сторонней помощи не могли погрузить пациента в машину. Спасатели, работавшие по заявке «социальный выезд», справились с задачей.
Группа в составе Сергея Волкова, Ярослава Сергеева, Андрея Соколова и Алексея Пронякина работала в защитных комбинезонах, перчатках и масках, после чего провела в квартире профилактическую дезинфекцию помещения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в поселке Приамурский в Еврейской автономной области.
Читайте также
37%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?