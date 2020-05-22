Сотрудники московского пожарно-спасательного отряда были вынуждены снять входную дверь и разобрать часть шкафа, чтобы вынести из квартиры на носилках пациента, у которого была диагностирована пневмония. Как стало известно 5-tv.ru, причиной таких действий стал излишний вес больного, равный более 200 килограммов.

Человек немедленно нуждался в госпитализации, однако сотрудники скорой помощи без сторонней помощи не могли погрузить пациента в машину. Спасатели, работавшие по заявке «социальный выезд», справились с задачей.

Группа в составе Сергея Волкова, Ярослава Сергеева, Андрея Соколова и Алексея Пронякина работала в защитных комбинезонах, перчатках и масках, после чего провела в квартире профилактическую дезинфекцию помещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в поселке Приамурский в Еврейской автономной области.