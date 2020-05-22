Тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в ЕАО
Мощный взрыв обрушил частное здание, расположенное в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. ЧП произошло ночью 22 мая.
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Тело мужчины нашли под завалами дома после взрыва газового баллона в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. ЧП произошло около 5 часов утра в пятницу, 22 мая.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, под завалами спасатели нашли тело мужчины, который был жителем Хабаровска. Погибшего накануне в этом доме видели соседи.
«Мужчину нашли погибшим, к нему пока не могут подобраться — есть угроза обрушения», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации 5-tv.ru, взрыв прогремел на даче, которая находится на улице Гоголя. Согласно предварительным сведениям, после взрыва начался пожар. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что баллон с хлором взорвался возле НМИЦ Приорова в Москве. По предварительным данным, произошла разгерметизация 40-литрового баллона с химическим веществом.
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