Видео: Пожарные подстригают траву маникюрными ножницами под Новосибирском

Сотрудники пожарно-спасательной части № 57 МЧС РФ в Каргатском районе Новосибирской области подстригали траву на территории подразделения маникюрными ножницами. Огнеборцы сняли происходящее на видео и опубликовали в сети.

Спасатели утверждают, что такой приказ получили от начальника ПСЧ-57. На кадрах видно, как мужчины в форме лихо справляются с клевером, одуванчиками и другой растительностью.

«Я начальник караула, контролирую, как ребята косят траву. Молодцы! Долго будем косить, но ничего, потихоньку-помаленьку. Эти ножницы мне лично выдал начальник части. У нас нет бензокосы, а ту, что выдали… Она вообще не косит, поэтому пришлось ножницами», — комментирует автор видеоролика.

Тем временем, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков в беседе с 5-tv.ru заявил, что опубликованные кадры являются постановочными. По его словам, по факту произошедшего начата служебная проверка. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка.

МЧС РФ

Отмечается, что ПСЧ-57 укомплектована необходимым оборудованием для проведения подобных работ. Начальник пресс-службы подчеркнул, что руководство части не выдавало нелепого распоряжения.

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