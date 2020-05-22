Инцидент произошел в пожарно-спасательной части 57 в Каргатском районе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / Trash News

Сотрудники пожарно-спасательной части № 57 МЧС РФ в Каргатском районе Новосибирской области подстригали траву на территории подразделения маникюрными ножницами. Огнеборцы сняли происходящее на видео и опубликовали в сети.

Спасатели утверждают, что такой приказ получили от начальника ПСЧ-57. На кадрах видно, как мужчины в форме лихо справляются с клевером, одуванчиками и другой растительностью.

«Я начальник караула, контролирую, как ребята косят траву. Молодцы! Долго будем косить, но ничего, потихоньку-помаленьку. Эти ножницы мне лично выдал начальник части. У нас нет бензокосы, а ту, что выдали… Она вообще не косит, поэтому пришлось ножницами», — комментирует автор видеоролика.

Тем временем, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков в беседе с 5-tv.ru заявил, что опубликованные кадры являются постановочными. По его словам, по факту произошедшего начата служебная проверка. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка.

МЧС РФ

Отмечается, что ПСЧ-57 укомплектована необходимым оборудованием для проведения подобных работ. Начальник пресс-службы подчеркнул, что руководство части не выдавало нелепого распоряжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач скорой в Перми «обезъяничал» во время просьб подчиненных о COVID-доплатах.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
13:10
Пассажирский самолет разбился на юге Пакистана
13:05
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
12:50
«Все шашлыки уже пожарены»: Лариса Гузеева рассказала о своем новом шоу
12:41
Видео: Пожарные подстригают траву маникюрными ножницами под Новосибирском
12:32
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Сейчас читают

«До диковинной четвертой, было три» — Брухунова смело ответила защитникам Степаненко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок