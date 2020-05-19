Главврач скорой в Перми «обезъяничал» во время просьб подчиненных о COVID-доплатах
Во время этой выходки присутствовала глава регионального Минздрава Оксана Мелехова.
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Фото, видео: ВКонтакте @ura_ru, РИА Новости / Илья Питалев
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального Минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена, пишет URA.RU.
Мелехова совместно с Катаевым по телефону отвечала на вопросы медиков по поводу предусмотренных государством выплат.
«Вы неправильно делали. Каждый сотрудник, как во Владимире, должен получить по 25 тысяч, это врачи. А средний медицинский персонал должен безоговорочно получить 11-12 тысяч. Тогда не будет никакого раздора», — эмоционально пожаловался один из позвонивших.
В этот момент Катаев начал активно жестикулировать, имитируя удары кулаком по столу. Затем глава регионального Минздрава жестом пресекла выходку подчиненного.
Ранее Мелехова назвала проблему с выплатами «технической ошибкой». Параллельно прокуратура и СКР проводят проверку по факту невыплаты или неполных выплат пермским медикам за работу с COVID-19.
При этом еще 15 мая президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам, сказав, что те «развели канитель». СКР уже заявил о нарушениях с выплатами медикам как минимум в десяти регионах России.
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