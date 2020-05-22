Петербургский космонавт может стать участником программы Space X
В настоящий момент обсуждается возможность осуществления полетов российских и американских космонавтов на кораблях друг друга.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA, 5-tv.ru
Петербургский летчик-космонавт Андрей Борисенко стал одним из кандидатов, у которых может появиться возможность поучаствовать в новой миссии к Международной космической станции. В космос он может отправиться в числе участников частной программы Space X Илона Маска.
«Я один из кандидатов, которые, если будет принято соответствующее соглашение между „Роскосмосом“ и NASA, будут участвовать в ближайшей группе космонавтов, которые будут выполнять полеты на Space X и Boeing кораблях», — рассказал в интервью 5-tv.ru космонавт.
По его словам, аналогичная схема применялась при действии американской транспортной системы Space Shuttle. Тогда часть российских космонавтов летала на кораблях Space Shuttle, а американские астронавты отправлялись в космос на кораблях «Союз».
«На сегодняшний момент вопрос режима полетов американских и российских космонавтов на кораблях друг друга после введения в строй кораблей Dragon — он проговаривается между национальными космическими агентствами», — пояснил Борисенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар возник при испытании прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов.
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