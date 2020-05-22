«Это чушь собачья»: Лана Дель Рей отреагировала на обвинение в расизме

Популярную певицу Лану Дель Рей часто обвиняют в романтизации проблемных отношений и насилия в ее песнях. Артистка негативно отреагировала на такие предъявления и выложила пост в социальных сетях, где сравнила свои композиции с творчеством коллег — Бейонсе, Арианы Гранде, Карди Би и других популярных исполнительниц. Лана выразила свое негодование — в песнях этих артисток прослеживается подобная тематика, но почему-то только ее обвиняют в воспевании измен и «токсичных» отношений. Об этом сообщает Spletnik.ru.

Однако после этого поста на Лану обрушились новые обвинения — теперь певицу назвали расисткой, так как все артистки, кого она перечислила в посте не относятся к европеоидной расе.

После многочисленной критики, обрушившейся на нее, Лана решила объяснить свою позицию. Певица заявила, что она говорила о творчестве своих любимых исполнительниц, и это не имеет никакого отношения к расе.

«Я могла бы сказать это о ком угодно, но я выбрала своих любимых людей. Это проблема современного общества: не все на самом деле так, как вы себе придумываете. Именно в этом смысл моего поста: есть определенные женщины, чья культура не хочет иметь голос. Возможно, это не имеет отношения к расе, я не знаю, с чем это связано. Мне уже все равно, но никогда, никогда не называйте меня расисткой, потому что это чушь собачья», — заявила Лана.

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