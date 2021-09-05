ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

|
Валентин Черников
4 506

Астрологи рассказали, как защититься от негативного влияния извне.

ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Фото: www.globallookpress.com /John Rowley

Состояние здоровья человека, его успех в делах и в личной сфере не всегда зависит от стечения обстоятельств и личного отношения. Эзотерики утверждают, что испортить жизнь любому может направленный негатив в виде сглаза или порчи. 5-tv.ru привел шесть знаков зодиака, которые, по мнению астрологов, наиболее подвержены стороннему воздействию.

Представители воздушной стихии — Водолеи, Весы и Близнецы часто подвергаются сглазам. Рожденным под этими созвездиями специалисты рекомендуют чаще прибегать к энергетической чистке жилья — жечь свечи и тщательно убирать квартиру.

Знаки Земли — Девы, Тельцы и Козероги — обладают энергетикой средней защищенности. Их столь же легко сглазить или приворожить. Для поддержания внутренних барьеров им важно находиться рядом со своими родственниками, чтобы получать дополнительную защиту рода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем отличается «женщина-кошка» от «чебурашки».

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.85
-0.34 86.54
0.24
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

15:32
Ольга Орлова дала девушкам совет об отношениях с женатыми
15:04
Ксения Бородина резко отозвалась об Ольге Бузовой: «Безвкусица»
14:47
ТОП-7 имен, обладатели которых считаются самыми умными людьми
14:31
Астролог поведала о ритуалах для привлечения богатства в период сентябрьского Новолуния
14:15
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить
13:59
Главком ВСУ собрался проехать на танке по Красной площади: «Аккуратно!»

Сейчас читают

Отборочный раунд ЧМ-2022, Кипр — Россия, Украина — Франция, Словакия — Хорватия, результаты…
Племянница Трампа рассказала о его отношении к мнению Путина
Два мальчика умерли, просидев 9 часов в запертой машине на солнцепеке
Макееву срочно увезли на скорой: «Настя уже была в коме. Сейчас под капельницей»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака