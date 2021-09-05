ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Состояние здоровья человека, его успех в делах и в личной сфере не всегда зависит от стечения обстоятельств и личного отношения. Эзотерики утверждают, что испортить жизнь любому может направленный негатив в виде сглаза или порчи. 5-tv.ru привел шесть знаков зодиака, которые, по мнению астрологов, наиболее подвержены стороннему воздействию.

Представители воздушной стихии — Водолеи, Весы и Близнецы часто подвергаются сглазам. Рожденным под этими созвездиями специалисты рекомендуют чаще прибегать к энергетической чистке жилья — жечь свечи и тщательно убирать квартиру.

Знаки Земли — Девы, Тельцы и Козероги — обладают энергетикой средней защищенности. Их столь же легко сглазить или приворожить. Для поддержания внутренних барьеров им важно находиться рядом со своими родственниками, чтобы получать дополнительную защиту рода.

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