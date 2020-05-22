Астрологи рассказали, как защититься от негативного влияния извне.

ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Фото: www.globallookpress.com /John Rowley

Состояние здоровья человека, его успех в делах и в личной сфере не всегда зависит от стечения обстоятельств и личного отношения. Эзотерики утверждают, что испортить жизнь любому может направленный негатив в виде сглаза или порчи. Kaspyinfo.ru привел шесть знаков зодиака, которые, по мнению астрологов, наиболее подвержены стороннему воздействию.

Представители воздушной стихии — Водолеи, Весы и Близнецы часто подвергаются сглазам. Рожденным под этими созвездиями специалисты рекомендуют чаще прибегать к энергетической чистке жилья — жечь свечи и тщательно убирать квартиру.

Знаки Земли — Девы, Тельцы и Козероги — обладают энергетикой средней защищенности. Их столь же легко сглазить или приворожить. Для поддержания внутренних барьеров им важно находиться рядом со своими родственниками, чтобы получать дополнительную защиту рода.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

16:20
Глава пакистанского банка чудом выжил при авиакатастрофе с Airbus A-320
16:15
Голикова спрогнозировала, когда в РФ восстановится нормальная жизнь после пандемии
15:59
МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера
15:47
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить
15:41
Петербург пока не готов к смягчению ограничений по коронавирусу — Беглов
15:25
«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок