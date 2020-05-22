Документ, освобождающий от соблюдения ограничений, получат граждане с выявленными антителами к коронавирусу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gustavo Valienter, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения Великобритании будет выдавать специальные сертификаты тем, кто переболел коронавирусом. Этот документ освобождает от любых ограничений. Можно, например, не носить маску и не соблюдать дистанцию. Получат документ те, у кого анализы выявят антитела к COVID-19. Тесты начнут массово проводить со следующей недели.

Против таких мер выступает ВОЗ, ведь еще не доказано, что переболевший коронавирусом человек не может заразиться повторно. 

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