Министерство здравоохранения Великобритании будет выдавать специальные сертификаты тем, кто переболел коронавирусом. Этот документ освобождает от любых ограничений. Можно, например, не носить маску и не соблюдать дистанцию. Получат документ те, у кого анализы выявят антитела к COVID-19. Тесты начнут массово проводить со следующей недели.

Против таких мер выступает ВОЗ, ведь еще не доказано, что переболевший коронавирусом человек не может заразиться повторно.

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