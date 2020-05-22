От матриархата до сологамии. Какой тип брака вам подходит?

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Эта великая цитата Льва Николаевича Толстого, увы, имеет все меньше актуальности в XXI веке. Сегодня в мире столько форм и моделей брака, что впору сесть и задуматься: для чего людям так много вариантов, разве нельзя быть просто счастливым с любимым человеком? Разобраться в этом вопросе и понять, какой брак подходит именно вам, решили помочь журналисты издания Elle. Они рассмотрели самые необычные типы супружества, которые есть на сегодняшний день в мире.

Удаленный брак

Раньше такая форма отношений в семье была распространена только среди летчиков, моряков и прочих представителей профессий, которые требуют постоянного перемещения по миру. Сегодня это можно встретить сплошь и рядом: он — глава крупной сети отелей, она — ихтиолог. Вот и живут вместе по полгода. Причем зачастую в разлуке такие пары даже не пишут друг другу писем! Как ни странно, это часто идет супругам на пользу, и такие союзы сохраняются по 10-15 лет.

Гостевой брак

Она живет в их общей квартире, а он периодически проводит по два-три дня в своей собственной. Удивительно, но как правило мужчины используют такую возможность отнюдь не для того, чтобы завести любовницу. Просто им иногда надо побыть в одиночестве. Так же поступают в некоторых семьях и женщины. Такой отдых от близких многим помогает не воспринимать сохранение домашнего очага как тяжкое бремя или ярмо. Но эта форма отношений возможна только при полном доверии друг другу.

Сологамия

Редкий вид отношений, поскольку он предполагает, что семью вы создаете в союзе с … самим собой. Этот брак никогда не зарегистрируют в ЗАГСе, но на свете действительно есть люди, которым хорошо в одиночестве. Они становятся для себя лучшими друзьями, любовниками, родителями и детьми одновременно. Довольно современная форма брака, не так ли?

Матриархат

Роль женщины в современном мире стремительно меняется. Она зарабатывает деньги, строит карьеру, но при этом не всегда хочет отказаться от любви и семьи. Есть браки, где женщина берет на себя ведущую роль в силу характера, и это идет на пользу отношениям. В таком союзе она и главный финансист семьи, и организатор досуга, а мужчина — домохозяин, воспитатель детей.

Брак по контракту

Нередко с таким подходом к созданию семьи сталкиваются женщины, которые выходят замуж за иностранцев. На Западе подобная практика считается нормой, и подписанием договора между будущими супругами там никого не удивишь. Нашим соотечественницам это не всегда приходится по вкусу, но те, кто пошел на брачный контракт ради любви, как правило, находят в этом много плюсов. Ведь всегда лучше договориться на берегу в преддверии трудностей, которые все равно возникнут?

Асексуальный брак

В таком союзе люди могут годами жить вместе, быть очень близки духовно, но не прикасаться друг к другу. Сейчас это даже становится модным, но как правило, если такие супруги приходят к психологу, вскрывается целый ряд проблем, которые они замалчивали друг перед другом. Тем более, кто знает, ваш муж может утверждать, что не нуждается в интиме, а сам находить его на стороне?

Мужской взгляд

Какой бы тип брака вам ни был по душе, главное правило, незыблемость которого подчеркивают психологи — обсуждать проблемы и идти на компромиссы. Любопытен и взгляд мужчины на то, каким должен быть идеальный брак. Голландец Адри, женатый на Виктории Хугланд, владелице нидерландского агентства Punch-PR, описал свой выбор так.

«Когда мужчина чувствует то, что чувствую к Виктории я, он покупает кольцо и делает предложение. Иначе и быть не может», — резюмировал мужчина.

Но, увы, даже самые счастливые браки иногда распадаются. Ранее 5-tv.ru разбирался, какова основная причина стремления супругов развестись.