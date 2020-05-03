Какова основная причина стремления супругов развестись?

Психолог Анастасия Вертинская привела в пример, как пары, за плечами которых годы совместной жизни, так и молодоженов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /uwe umstätter, 5-tv.ru

Магистр психологии и ведущий коуч-консультант Анастасия Вертинская в беседе с 5-tv.ru рассказала об основной причине развода супругов в нынешнее время. Основываясь на своем опыте, специалист отметила, что в основном существует два типа семей.

Первая категория — это продолжительные браки, в которых кризис совместной жизни может наступить спустя 10-15 лет, когда муж и жена уже многого достигли, у них есть маленькие дети или дети-подростки, и появляется кризис в отношениях.

Вторая категория — это молодые пары, у которых только появился ребенок, но возникают проблемы. При этом супруги готовы пойти на переговоры, чтобы сохранить семью.

«Основные проблемы очень простые. В настоящее время у большинства пар на первом месте при желании развестись стоит неспособность распределить между собой обязанности, и эта обида разрушает семью», — сказала она, подчеркнув, что речь идет о бытовых мелочах.

Психолог добавила, что в ее практике на 40 пар приходится один развод.

Ранее Анастасия Вертинская в беседе с 5-tv.ru также назвала ТОП главных причин, из-за которых в 90% случаев из 100% распадаются семейные пары.

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