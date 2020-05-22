Армия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила огневые точки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило оперативное командование ДНР. Удар по силам противника был нанесен в ответ на обстрел мирного населения.

«Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших», — говорится в заявлении официального представителя Народной милиции республики.

В сообщении отмечается, что боеприпасами противника были разрушены два жилых дома в поселке Верхнеторецкое, также повреждены газопровод и линии электропередачи. Власти самопровозглашенной республики призвали украинскую сторону прекратить огонь, предупредив о последствиях.

«Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас», — говорится в сообщении.

В последние дни на линии соприкосновения в Донбассе возросло напряжение. ДНР и ЛНР объявили о мобилизации сил в связи с обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным.