Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.

Лидер Незалежной выразил надежду, что встреча с главой российского государства может состояться в нормандском формате после окончания пандемии коронавируса.

Владимир Зеленский впервые пообщался по телефону с Владимиром Путиным через полтора месяца после своей инаугурации 11 июля 2019 года. Переговоры, во время которых президенты обеих стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, состоялись по инициативе Киева.

Лидер Незалежной после вступления в должность неоднократно публично обращался к Владимиру Путину. Причем в довольно странной форме, например, через Facebook, предлагал встретиться в Минске при посредничестве стран Запада и расширить «нормандский формат», подключив к переговорам США и Великобританию.

Президент РФ тогда оценил идею Зеленского, отметив, что она интересная, но сырая. При этом, Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от международных контактов, если они идут на пользу. Слова российского лидера, по всей видимости, приободрили президента Украины, и вскоре стало известно о звонке из Киева.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что украинский народ посадил его в президентское кресло, чтобы «сделать невозможное». В частности, бывший актер и шоумен пообещал «стать японцами в технологиях» и «израильтянами в обороне». Первым и главным своим заданием он назвал «прекращение огня в Донбассе».

Президент Украины заявлял, что не будет бояться принимать «сильные решения» и ради этого якобы готов потерять рейтинги и даже должность. Несмотря на это, по факту все оказалось намного сложнее.

Надежды жителей Незалежной на Владимира Зеленского спустя год его пребывания в президентском кресле не оправдались. Конфликт в Донбассе остался на том же уровне, а сближения руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР с киевскими властями так и не произошло.

В ряду невыполненных обещаний лидера Украины эффективная борьба с коррупцией и олигархами, «шокирующими тарифами» на коммунальные услуги, медицинская реформа, борьба с безработицей и многие другие.

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