Следствие работает над установлением личности и обстоятельств смерти убитого.

Голову мужчины в пакете нашли в лесу на окраине Москвы

Фото: www.globallookpress.com

В Москве обнаружена жуткая находка: в лесу на северо-западе столицы найдена голова мужчины, завернутая в пакет. Об этом сообщили на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, 22 мая 2020 года в лесополосе вблизи улицы Планерная в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для выяснения личности и обстоятельств смерти неизвестного будут назначены экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать убитой и расчлененной историком Соколовым студентки рассказала о роковой ошибке дочери. Напомним, трагическая гибель девушки стала самым громким и кровавым преступлением за последние годы в Санкт-Петербурге.

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