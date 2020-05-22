«Умирала в страшных муках»: мать убитой историком Соколовым студентки о трагедии
По словам Галины Ещенко, ее дочь совершила огромную ошибку, полюбив преподавателя СПбГУ.
Фото: СПбГУ
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в посвященном трагедии документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» из цикла «Прирожденные убийцы» рассказала о единственной ошибке своей дочери.
По словам Галины Ещенко, результатом роковых отношений преподавателя и студентки стала смерть девушки в страшных муках.
«Она рождалась, чтобы прийти на эту землю, в муках. И она умирала в страшных муках. Она сделала в своей жизни только одну большую ошибку — встретила на своем пути Соколова и полюбила его», — цитирует убитую горем женщину StarHit.
По словам адвоката семьи Ещенко Александры Бакшеевой, документальная лента должна пролить свет на личность историка Олега Соколова и особенности его характера. Помимо прочего, лента повествует о девушках, которые состояли в отношениях с преподавателем.
«Вы увидите девушек, которые стали жертвами Соколова. И как бы активно защита историка ни собирала положительные характеристики личности своего доверителя, надеюсь, после этого фильма все увидят, кем на самом деле был Олег Соколов», — сказала юрист.
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года. В рюкзаке бывшего преподавателя обнаружили человеческие останки. Позже в квартире историка нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В результате проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый полностью вменяем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отложил рассмотрение дела историка Соколова.
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