Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания растрогала подписчиков Instagram, выложив архивное фото своей семьи. На нем она сидит на руках у мамы и папы, на вид ей лет пять, не больше.

Instagram @steshamalikova

Снимок она сопроводила философским размышлением о том, как течет время, и как следует к нему относиться. Как пишет «Экспресс газета», девушка призналась, что лучшие жизненные советы ей давала и дает мама, что для нее очень ценно.

«”Не жди, пока время придет, оно только уходит», «Думать, прежде чем говорить». Мама давала и дает мне очень много важных советов, к которым я прислушиваюсь с каждым днем все больше и больше», — заметила Стеша Маликова.

Дочь певца очень любит свою семью. Она часто делится снимками с младшим братиком, двухлетним Марком. И, конечно же, девушка показывает свои новые образы поклонникам в соцсети. Ранее 5-tv.ru писал, как Стеша Маликова в миниплатье станцевала на газоне.