Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями
Дочь певца с любовью рассказала, какие мудрые советы дает ей мама.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания растрогала подписчиков Instagram, выложив архивное фото своей семьи. На нем она сидит на руках у мамы и папы, на вид ей лет пять, не больше.
Снимок она сопроводила философским размышлением о том, как течет время, и как следует к нему относиться. Как пишет «Экспресс газета», девушка призналась, что лучшие жизненные советы ей давала и дает мама, что для нее очень ценно.
«”Не жди, пока время придет, оно только уходит», «Думать, прежде чем говорить». Мама давала и дает мне очень много важных советов, к которым я прислушиваюсь с каждым днем все больше и больше», — заметила Стеша Маликова.
Дочь певца очень любит свою семью. Она часто делится снимками с младшим братиком, двухлетним Марком. И, конечно же, девушка показывает свои новые образы поклонникам в соцсети. Ранее 5-tv.ru писал, как Стеша Маликова в миниплатье станцевала на газоне.
Читайте также
32%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?