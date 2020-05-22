Как быстро приумножить к лету финансовое состояние по фэншуй?

Конец мая и начало июня — благоприятное время для приумножения финансового состояния. Об этом рассказала гид по энергиям фэншуй и Бацзы Наталья Межуева. Специалист дала ряд ценных советов, как впустить в дом денежную энергию и удержать ее.

По ее словам, в доме есть несколько мест, которые оказывают значительное влияние на наше благосостояние. В первую очередь — входная дверь, через нее дом наполняется энергией. Количество этой энергии зависит от того, как выглядит дверь. Она должна быть чистой и красивой. Если вход в дом неухожен, его надо помыть, покрасить, украсить или заменить.

Важно, чтобы напротив входной двери не висело зеркало. Оно не дает наполниться дому энергией. Зайдя в дом, энергия тут же отражается обратно.

Особое место в фэншуй занимает вода. Как и деньги, она считается проявлением энергии ян, и ее часто связывают с финансами. Проверьте все источники воды, она не должна утекать.

Энергия в доме постоянно обновляется. Наилучшее время и место, куда приходит благоприятная энергия, можно рассчитать. Для этого нужно соединить план квартиры с так называемым шаблоном «24 горы», который можно скачать в интернете. Это позволит определить компасные направления и нужные сектора жилого помещения. Чтобы определить время, нужно перевести солнечное время в местное. Для Петербурга погрешность составляет плюс 58 минут к солнечному времени.

«31 мая, в час Петуха — в Петербурге с 17:58 по 19:58 — нужно находиться в северо-восточной стороне максимально приближенно к внешней стене. Идеально — все два часа или минимум 20 минут. Думайте о своем желании, представляйте, что вы почувствуете, когда оно исполнится. Результатом будет скорое исполнение желание», — поделилась Наталья Межуева

Важно: эту активацию нельзя проводить людям, родившимся в год Дракона. Но они могут воспользоваться другой активацией.

«2 июня, в час Собаки — в Петербурге 19:58 по 21:58 — вам надо поставить вентилятор в юго-восточный сектор вашей квартиры. Если нет вентилятора, можно использовать фен. Струя воздуха должна быть направлена внутрь дома», — рассказала специалист.

Эта активация не подходит людям, рожденным в год лошади.

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