Сбои в работе спутников Земли связали с магнитной аномалией
Ученые уверены, что технические неполадки будут только усиливаться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Oleksiy Maksymenko
Не успел пролететь мимо Земли гигантский астероид, как ученые вновь будоражат впечатлительных читателей тревожными новостями. Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, что создает угрозу для космических спутников. Такой вывод следует из анализа данных, проведенного учеными Европейского космического агентства Swarm.
Аномалия была обнаружена на отрезке от Африки до Южной Америки. Там сила магнитного поля слабеет, что вызывает беспокойство у геофизиков. По их мнению, сейчас изменения еще не критичны, но понять точно ее причины исследователям пока не удается.
Ученые отмечают, что сила магнитного поля крайне важна для Земли. Ее центр располагается в жидком внешнем ядре планеты, на глубине трех тысяч километров под поверхностью. В последнее время к юго-западу от Африки появился второй источник магнитного поля, что привело к смещению и рассеиванию активности. По мнению исследователей, Южноатлантическая аномалия может разделиться на две независимые ячейки.
Такое явление не укладывается в общепринятую теорию, которой руководствуются ученые. Оно не угрожает человечеству, но создает помехи для космических спутников планеты, которые со временем могут усилиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новое открытие ученых заставит пересмотреть теорию возникновения Луны.
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