Новое открытие ученых заставит пересмотреть теорию возникновения Луны

Луна выделяет больше углерода, чем считалось ранее, поэтому главную теорию возникновения естественного спутника Земли нужно пересмотреть. К такому выводу пришли японские астрофизики. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые работали с данными, полученными лунным орбитальным аппаратом KAGUYA. Выяснилось, что на спутнике Земли есть резервуар с большим количеством углерода. Его происхождение нельзя объяснить падением микрометеоритов или влиянием солнечного ветра. Кроме того, оказалось, что отдельные регионы Луны испускают больше углерода, чем другие. Например, так делают базальтовые равнины.

Японские астрофизики полагают, что это свидетельствует о наличии большого количества углерода под поверхностью Луны. Причем газ появился там с момента возникновения самого спутника. Согласно главенствующей сегодня теории образования Луны, это было бы невозможно. Углерод должен был бы испариться при столкновении Земли с малой планетой.

Общепринятая теория формирования Луны предполагает, что естественный спутник Земли сформировался из фрагментов пород, оказавшихся в космосе в результате столкновения планеты с другим крупным небесным телом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы впервые зафиксировали вспышки радиоволн в Млечном пути. Это произошло после того, как Пентагон официально признал подлинность видеороликов с НЛО.